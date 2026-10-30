Pide FGR 18 años de prisión para exdirectivo del ISSSTE por contratos millonarios

Viernes 30 de octubre de 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una condena de 18 años de prisión contra Javier Tapia Santoyo, exfuncionario del ISSSTE, acusado de presuntamente beneficiar a una empresa con contratos por 11.1 millones de pesos y posteriormente recibir transferencias millonarias.

La Fiscalía acusa al exdirectivo del Hospital 20 de Noviembre de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con tres contratos adjudicados en abril de 2018 a Interacción Biomédica, empresa incluida por el SAT en su listado definitivo de contribuyentes que presuntamente simularon operaciones.

Los contratos correspondieron a estudios de electromiografía por 2.7 millones de pesos, arrendamiento de equipos portátiles de rayos X por 2.8 millones y adquisición de materiales de curación de alta especialidad por 5.6 millones de pesos.

La FGR sostiene que Tapia Santoyo mantenía intereses de negocios relacionados con la compañía y que recibió, directamente o mediante terceros, transferencias por 20.3 millones de pesos entre octubre de 2017 y enero de 2019.

Además de los 18 años de cárcel, el Ministerio Público solicitó 11.1 millones de pesos como reparación del daño al ISSSTE y una multa equivalente a 225 días de salario.

Tapia Santoyo también fue separado temporalmente en noviembre de 2025 de su cargo como secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional, en medio de señalamientos por un presunto incremento patrimonial no declarado.

La petición de la FGR corresponde a la pretensión del Ministerio Público dentro del proceso y no equivale todavía a una sentencia condenatoria.