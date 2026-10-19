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Lunes 19 de octubre de 2026

Pide Mayra Chávez seguir “con mucha atención” proceso contra César Jáuregui

La delegada federal en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, llamó a los chihuahuenses a mantenerse atentos al proceso que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chávez Jiménez consideró que se trata de un asunto de interés para Chihuahua, particularmente por los señalamientos relacionados con la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara.

“Los chihuahuenses debemos seguir atentos en el tema porque nos involucra a todos e involucra la soberanía de nuestro país y de nuestro estado; debemos seguir con mucha atención a lo que se está llevando a cabo”, expresó.

El posicionamiento ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que, de acuerdo con información que le proporcionó la fiscal general Ernestina Godoy, existen otras investigaciones abiertas contra Jáuregui, además del expediente relacionado con el operativo realizado en abril.

Jáuregui fue detenido el sábado y posteriormente quedó a disposición de autoridades federales por una investigación en la que se le atribuye presunta responsabilidad por traición a la patria, derivada de la supuesta participación irregular de agentes estadounidenses en dicho operativo.

La delegada federal evitó adelantar conclusiones sobre la responsabilidad del exfiscal y centró su postura en la necesidad de dar seguimiento al proceso y a lo que determinen las autoridades judiciales.

El caso mantiene abiertos distintos frentes legales y políticos, mientras la FGR continúa con las investigaciones y la defensa de Jáuregui prepara sus argumentos frente a las acusaciones federales.

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