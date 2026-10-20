Pide Sheinbaum aclarar contrataciones del INE y plantea revisión de la ASF

Martes 20 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) transparentar las contrataciones de empresas proveedoras de material electoral ante los señalamientos sobre posibles irregularidades y planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise el uso de recursos públicos.

Durante su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum se refirió a información periodística sobre Jonathan Navarrete Torres, identificado como integrante de la oficina de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y sus presuntos vínculos previos con Corporativo Zeg, empresa contratada por el organismo electoral.

“Tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello”, declaró la mandataria.

Sheinbaum consideró que, de contar con las atribuciones correspondientes, la ASF debería revisar las contrataciones debido a que involucran recursos públicos. “Son recursos públicos, son recursos del pueblo de México”, señaló.

De acuerdo con la información difundida, Navarrete Torres recibió en junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, mientras que su incorporación a la oficina de Taddei se registró en abril de 2025. Para junio de 2026 habría reportado un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos, sin declarar una relación con dicha empresa.

Corporativo Zeg también tuvo como representante legal a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril, en medio de cuestionamientos por un posible conflicto de interés.

La empresa, junto con Cajas Graf, obtuvo contratos por alrededor de 197 millones de pesos para suministrar materiales utilizados en la elección judicial de 2025 y ambas han sido señaladas en investigaciones por presuntas irregularidades y posibles prácticas anticompetitivas.

Ante la controversia, también se planteó fortalecer la participación de Talleres Gráficos de México en la elaboración de documentación y materiales electorales. Sheinbaum adelantó que solicitará a la Secretaría de Gobernación información sobre el funcionamiento de esta institución durante su administración.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a presuntas irregularidades que deberán ser aclaradas y, en su caso, investigadas por las autoridades competentes.