Pide Síndica Olivia Franco fortalecer Sindicaturas Municipales ante limitaciones estructurales

Sábado 17 de mayo de 2025

La Síndica del municipio de Chihuahua, Olivia Franco, expresó la necesidad de fortalecer a las sindicaturas del estado, ante las dificultades que enfrentan para ejercer sus funciones con eficacia debido a la falta de recursos, equipos multidisciplinarios e, incluso, condiciones básicas de trabajo.

Durante su participación en una reciente sesión legislativa, Franco señaló que, si bien la sindicatura capitalina cuenta con un equipo profesional en áreas como lo jurídico, contable, financiero, técnico, obra pública y desarrollo urbano, esta no es la realidad general en el resto del estado.

"Somos muy pocos los síndicos y síndicas que contamos con este equipo multidisciplinario. Son contados los municipios que tenemos esta gran fortuna", comentó. Subrayó que muchas sindicaturas carecen de acceso a información fundamental para realizar su labor, lo que limita seriamente su capacidad de vigilancia y fiscalización.

“Me incluyo de forma solidaria. Por supuesto que en el caso de Chihuahua es muy afortunado. Es afortunado para una servidora. Pero la mayoría, de verdad que es la mayoría de los titulares de las sindicaturas, batallan de forma diaria para tener acceso a la información”, apuntó.

Franco también hizo hincapié en las carencias materiales que enfrentan algunas sindicaturas: “Súmenle que a veces no tienen un lugar digno donde sentarse, no tienen una computadora. Olvídense de que cuenten con un contador, con un ingeniero… necesitamos atención, hay algunos municipios que están en situación terrible", advirtió.

A nombre de los síndicos que no pudieron asistir a esta última reunión, Olivia Franco agradeció la disposición de los diputados y de sus asesores jurídicos para revisar y fortalecer esta figura dentro de las leyes estatales y locales, con el objetivo de garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.

Durante la sesión también se notificó del turno a Comisión de dos propuestas legislativas enfocadas en incrementar la participación de los titulares de las sindicaturas en las decisiones del Ayuntamiento, como parte de un proceso para robustecer su papel institucional.

Respecto a la propuesta del Cabildo de Ciudad Juárez para otorgar voz y voto a la sindicatura en sus sesiones, Franco señaló que si bien en su caso no ha enfrentado restricciones, muchas sindicaturas sí requieren ese respaldo.

"No es que las necesitemos las 67 sindicaturas; particularmente yo no tengo un problema, he trabajado con completa libertad. Pero otra vez volvemos a lo mismo: yo, y así algún que otro síndico, pero en general, es lo que están pidiendo las sindicaturas para poder contar con un respeto a su posición", concluyó.