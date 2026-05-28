Pide licencia Enrique Inzunza en medio de polémica por señalamientos desde EU

Jueves 28 de mayo de 2026

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, solicitó licencia temporal a su cargo este jueves, permitiendo que su suplente, Omar López Campos, participe en las sesiones extraordinarias del Senado programadas para este 28 y 29 de mayo.

La decisión ocurre en un momento clave para Morena y sus aliados, ya que en las sesiones se discutirán reformas constitucionales que requieren mayoría calificada, conocida también como “supermayoría”, equivalente a las dos terceras partes de los votos en el Senado.

Inzunza había permanecido ausente de las actividades legislativas desde que autoridades estadounidenses lo señalaron presuntamente por posibles vínculos con el narcotráfico, acusaciones que han generado controversia política en los últimos días.

A través de sus redes sociales, el legislador informó que se encontraba en la Ciudad de México y aseguró que siempre ha cumplido con sus responsabilidades públicas. Sin embargo, señaló que decidió separarse temporalmente del cargo debido a lo que calificó como una “embestida mediática” impulsada por “personeros y medios de la derecha”.

“Seguiré las reuniones de comisiones y la del Pleno, apoyando a mi grupo parlamentario con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes”, expresó el senador morenista.

Asimismo, afirmó que “nadie detendrá la consolidación del Estado constitucional de bienestar en México”.

Con la incorporación de su suplente, Morena y sus aliados buscan asegurar los votos necesarios para avanzar en la agenda legislativa impulsada por la llamada Cuarta Transformación.