Piden cuidar la Ciudad Deportiva y evitar tirar basura doméstica

Miércoles 2 de septiembre de 2026

El Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD) hizo un llamado a la ciudadanía para mantener limpia la Ciudad Deportiva y evitar utilizar sus instalaciones para depositar basura doméstica.

A través de redes sociales, el organismo señaló que dejar bolsas de residuos afecta la imagen y condiciones de un espacio destinado a la recreación, convivencia y actividad física de las familias chihuahuenses.

“Cuidar la Ciudad Deportiva es responsabilidad de todos”, destacó el Instituto al solicitar a visitantes y usuarios disponer correctamente de sus residuos y respetar las áreas comunes.

El llamado busca generar conciencia sobre la importancia de conservar en buenas condiciones uno de los principales espacios deportivos y recreativos de la capital.