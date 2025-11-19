Piden frenar caravanas navideñas de Coca-Cola

Miércoles 19 de noviembre de 2025

La organización Poder del Consumidor solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la suspensión de las tradicionales Caravanas Navideñas de Coca-Cola, al considerar que estos eventos promueven productos con efectos negativos para la salud y violan la normatividad en materia de publicidad dirigida a niñas y niños.

De acuerdo con la agrupación, los desfiles que la empresa refresquera realiza cada fin de año en distintas ciudades del país emplean elementos visuales y simbólicos orientados a la infancia, lo que contraviene el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

Poder del Consumidor señala que Coca-Cola utiliza una de las estrategias más persuasivas de marketing infantil al apropiarse de símbolos culturales asociados a la temporada decembrina —como luces, personajes y temáticas navideñas— para relacionarlos con el consumo de sus bebidas.

La organización advirtió que los refrescos y bebidas azucaradas tienen un impacto significativo en la salud pública. México se mantiene entre los países con mayor consumo de estos productos en el mundo, con un promedio de 166 litros por persona al año, equivalente a casi medio litro diario.

Javier Zúñiga, abogado de Poder del Consumidor, recordó que el artículo 24 Bis del reglamento en materia de publicidad prohíbe el uso de figuras como Santa Claus o animaciones infantiles en promociones de productos que portan sellos o leyendas de advertencia nutricional. “Este tipo de publicidad se encuentra prohibida por la ley”, afirmó.

Zúñiga también acusó que, desde 2023, la organización ha solicitado a diversas autoridades la cancelación de las caravanas; sin embargo, aseguró que hasta ahora “han hecho caso omiso, permitiendo que año con año se violenten los derechos de la niñez”.