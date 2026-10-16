Pierde el control por pavimento mojado y cae a zanja en carretera a Juárez

Viernes 16 de octubre de 2026

Un automóvil Honda Civic gris terminó dentro de una zanja la mañana de este jueves, luego de que su conductor perdiera el control cuando circulaba sobre la carretera a Ciudad Juárez.

El accidente ocurrió frente a las instalaciones de Foxconn, cuando el vehículo avanzaba de norte a sur y, presuntamente debido a las condiciones del pavimento mojado, salió del camino.

La unidad era conducida por un hombre de aproximadamente 45 años, quien resultó ileso pese al percance.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para asegurar la zona y solicitaron una grúa para retirar el automóvil.