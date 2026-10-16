Chihuahua

8.46°C

Lluvia Ligera

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 16 de octubre de 2026

Pierde el control por pavimento mojado y cae a zanja en carretera a Juárez

Un automóvil Honda Civic gris terminó dentro de una zanja la mañana de este jueves, luego de que su conductor perdiera el control cuando circulaba sobre la carretera a Ciudad Juárez.

El accidente ocurrió frente a las instalaciones de Foxconn, cuando el vehículo avanzaba de norte a sur y, presuntamente debido a las condiciones del pavimento mojado, salió del camino.

La unidad era conducida por un hombre de aproximadamente 45 años, quien resultó ileso pese al percance.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para asegurar la zona y solicitaron una grúa para retirar el automóvil.

Lluvias dejan hasta 67.6 milímetros de acumulación en Chihuahua capital

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

“A mí no me van a doblar; volvería a combatir al narco como lo hice en El Pinal”: César Jáuregui

Regidores del PAN presentaron su 2do. Informe de Actividades en el Teatro de la Ciudad

Trump descarta transmitir en vivo ejecución del autor del tiroteo de Fort Hood

Maru Campos toma protesta a Luis Aguirre como nuevo titular de la SSPE
Detienen en Jiménez a hombre acusado de agredir gravemente a su pareja
Detienen a joven madre tras muerte de su bebé de dos meses en Ciudad Juárez
Xóchitl Contreras exige solución inmediata a crisis de basura en Ciudad Juárez
Cierran puente del Río Florido y carretera libre a Jiménez por creciente
Ejército rescata patrulla estatal atrapada en zanja durante lluvias
Choque obstruye carriles de la Teófilo Borunda cerca de obras de la gaza
Supervisa Sindicatura obras por más de 10 mdp; registran avances de 51% y 55%

Municipios

Más Noticias

Atropellan a marranito en el Periférico de la Juventud
Muere influencer surcoreana tras desplomarse a 500 metros de la meta en maratón
Detienen a ex Tesorero de Ignacio Zaragoza por presunto peculado de 2.2 mdp