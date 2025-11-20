Plagian a conductor y le roban camioneta en la vía corta Chihuahua–Parral

Jueves 20 de noviembre de 2025

Tres hombres armados y vestidos con ropa táctica color negro interceptaron la tarde de este miércoles a un conductor que circulaba por la carretera vía corta Chihuahua a Parral, a quien plagiaron momentáneamente, despojaron de sus pertenencias y posteriormente abandonaron a pie.

Los agresores se apoderaron de una camioneta Ford Super Duty, color blanco, cuatro puertas, modelo 2021, con placas EA0049A, propiedad de Sociedad de Corrales Los Ángeles.

Según el reporte del afectado, los sujetos lo interceptaron a la altura del entronque El Polvorín, donde lo sometieron, le cubrieron la cabeza con una chamarra y lo mantuvieron privado de la libertad durante un tiempo. Antes de liberarlo, le robaron el dinero que llevaba consigo, su teléfono celular y varias pertenencias personales.

El conductor fue abandonado en la misma carretera y, en cuanto tuvo oportunidad, notificó lo ocurrido a las autoridades, que ya investigan el caso.