Plan B de reforma electoral plantea reducir número de regidores; Chihuahua perdería cinco posiciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Plan B de la reforma electoral estará enfocado en reducir lo que calificó como privilegios dentro de las estructuras de gobierno, entre ellos el número de regidores en los municipios, con el objetivo de destinar los recursos ahorrados a necesidades de la población.

La mandataria explicó que el nuevo planteamiento también contempla disminuir costos en los Congresos estatales de México y realizar ajustes al presupuesto del Senado de la República. Asimismo, recordó que en la iniciativa que no fue aprobada se proponía establecer un máximo de 15 regidores por municipio.

En el caso de Chihuahua, de aprobarse la nueva reforma que será enviada al Congreso, el Cabildo municipal tendría una reducción de cinco regidores, como parte de los ajustes planteados para disminuir el gasto público y redirigir recursos a obras y servicios para la ciudadanía.

Sheinbaum anuncia “Plan B” tras rechazo a reforma electoral

