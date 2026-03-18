“Plan B” electoral no impactaría al Congreso de Chihuahua, pero reduciría regidurías en ayuntamientos

Miércoles 18 de marzo de 2026

La propuesta de reforma a leyes secundarias en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como “Plan B”, no afectaría la composición ni el presupuesto del Congreso del Estado de Chihuahua; sin embargo, sí implicaría una reducción en el número de regidores en los ayuntamientos, particularmente en los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez.

Entre los puntos planteados en la iniciativa enviada al Senado, se establece que el gasto de los congresos estatales no deberá superar el 0.7 por ciento del presupuesto total de cada entidad. En el caso de Chihuahua, el estado se encuentra dentro de este margen.

De acuerdo con cifras oficiales del Presupuesto de Egresos 2026, la entidad contará con recursos por 117 mil 029 millones de pesos, mientras que el Congreso local tiene autorizado un presupuesto de 803 millones 154 mil 172 pesos, lo que representa aproximadamente el 0.68 por ciento, es decir, por debajo del límite propuesto.

No obstante, la iniciativa contempla un tope máximo de 15 regidores por municipio, lo que impactaría directamente a los ayuntamientos de Chihuahua y Ciudad Juárez, que actualmente cuentan con 20 integrantes en sus cabildos. De aprobarse la reforma, ambos municipios tendrían que reducir cinco posiciones, modificando su actual integración entre regidores de mayoría relativa y representación proporcional.

Además, la propuesta incluye mecanismos de fiscalización permanente al Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Unidad de Inteligencia y Fiscalización, con el objetivo de supervisar las aportaciones privadas y el gasto de los partidos políticos.

La reforma podría avanzar en el Congreso de la Unión con mayoría simple, impulsada por Morena y respaldada por sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

El contenido completo de la iniciativa será analizado y discutido en las cámaras legislativas en los próximos días, donde se definirá su eventual aprobación y entrada en vigor.