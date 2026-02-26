Chihuahua

Planta del Complejo Ambiental operará antes de septiembre de 2027: Marco Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, aseguró que la planta del Complejo Ambiental estará funcionando antes de que concluya su administración, el próximo 9 de septiembre de 2027.

El alcalde informó que recientemente se realizó una ampliación del 30% en la capacidad instalada del relleno sanitario, lo que permite contar aún con un 70% disponible en la celda actualmente en operación.

Bonilla explicó que el Gobierno Municipal continúa con las negociaciones y gestiones necesarias para concretar la planta, proyecto que calificó como prioritario para la ciudad.

“El compromiso que puedo hacer con Chihuahua es que antes de que termine esta administración municipal vamos a tener funcionando y operando la planta”, afirmó.

De acuerdo con el edil, la nueva infraestructura permitirá reutilizar hasta el 80% de la basura que se genera en la capital, lo que representa aproximadamente 800 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos.

El proyecto tiene como objetivo reducir de manera significativa la disposición final en el relleno sanitario, optimizar el manejo integral de residuos y avanzar hacia un modelo de economía circular en el municipio.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

