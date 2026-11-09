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Lunes 9 de noviembre de 2026

Plantea Joss Vega convertir en obligación legal la protección de adultos mayores en invierno

La diputada Joss Vega presentó una iniciativa para establecer como obligación del Estado y los municipios la implementación de acciones permanentes de atención y prevención ante las bajas temperaturas, para proteger la vida y la salud de las personas mayores durante la temporada invernal.

La propuesta contempla adicionar una fracción XIII al artículo 15 de la Ley de Derechos de las Personas Mayores, estableciendo que estas medidas se intensifiquen cada año. Entre las acciones propuestas se encuentran campañas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, hipotermia y quemaduras; promoción de la vacunación; acceso preferente a refugios temporales, cobijas y abrigo, así como la identificación y seguimiento de personas mayores que viven solas.

“Se trata de saber quiénes viven solos en nuestras colonias, para que alguien pueda acercarse, preguntarles cómo están, recordarles las medidas de prevención cuando llega un frente frío o saber si necesitan algo. A veces, una visita puede hacer la diferencia”, refirió Vega.

La legisladora precisó que, aunque actualmente existen acciones como la entrega de cobijas, la apertura de refugios y la revisión de calentones, su iniciativa busca darles continuidad y respaldo legal, para que no dependa de cada administración.

El seguimiento a las personas mayores se realizaría con su consentimiento y respetando las disposiciones de protección de datos personales. Además, las autoridades podrían adelantar o extender las medidas de atención cuando las condiciones climáticas lo requieran.

Con esta iniciativa, Joss Vega busca que la protección de las personas mayores durante el invierno sea una responsabilidad permanente y coordinada entre el Estado y los municipios.

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