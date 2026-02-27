Planteles 4 y 8 se coronan en el Mundialito del Cobach Zona Centro

Viernes 27 de febrero de 2026

Los Planteles 4 y 8 del Colegio de Bachilleres (Cobach) resultaron ganadores en las ramas varonil y femenil, respectivamente, durante el Mundialito organizado por la Dirección General de la institución educativa en su etapa Zona Centro.

En la rama varonil, el Plantel 8 y el Plantel 4 empataron 1–1 en tiempo regular. El partido se definió en tanda de penales, donde el Plantel 4 se impuso 7–6, asegurando su pase a la etapa de eliminación por zonas.

Por su parte, en la rama femenil, la final enfrentó al Plantel 8 contra el Plantel 10, con victoria de 1–0 para el Plantel 8, que también avanzará a la siguiente fase del torneo.