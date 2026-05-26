Plataforma Centinela fortalece la seguridad con tecnología e inteligencia artificial en Chihuahua

Martes 26 de mayo de 2026

La Plataforma Centinela se ha consolidado como una de las principales herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la seguridad pública en Chihuahua, al integrar sistemas de inteligencia artificial, videovigilancia y análisis de datos que permiten una respuesta más rápida y eficiente ante emergencias y hechos delictivos.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Gilberto Loya Chávez, este modelo opera mediante una amplia red de vigilancia conformada por más de 100 arcos carreteros equipados con reconocimiento de placas y miles de cámaras distribuidas estratégicamente en distintos municipios de la entidad.

La información generada por estos sistemas es concentrada y analizada desde la Torre Centinela, considerada el centro de mando tecnológico de la estrategia estatal de seguridad, desde donde se coordinan acciones con subcentros regionales para mantener cobertura operativa en gran parte del territorio.

De acuerdo con autoridades estatales, el uso de inteligencia artificial permite procesar en segundos datos relacionados con vehículos, personas y reportes de emergencia, facilitando la localización de objetivos prioritarios y la atención oportuna de incidentes.

Entre los resultados reportados destacan la reducción de tiempos de respuesta operativa, la recuperación de vehículos con reporte de robo y la detención de personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas, mediante el seguimiento en tiempo real realizado por los sistemas tecnológicos.

Uno de los casos recientes ocurrió en la región de Satevó, donde un Arco Centinela detectó una camioneta con reporte de robo. Tras la alerta automática, operadores coordinaron un operativo que permitió ubicar la unidad y detener al conductor en el municipio de Parral.

Las autoridades señalaron que la Plataforma Centinela busca fortalecer la capacidad preventiva y de reacción de las corporaciones de seguridad, mediante el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la vigilancia, el monitoreo y la atención de emergencias en beneficio de la ciudadanía.

Con este modelo, Chihuahua continúa impulsando la incorporación de tecnología avanzada en materia de seguridad pública, con el objetivo de mejorar la coordinación operativa y contribuir a la protección de las familias chihuahuenses.