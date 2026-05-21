Policía Cibernética alerta por fraudes en reventa de boletos para el Palenque de Santa Rita

Jueves 21 de mayo de 2026

La Policía Cibernética Municipal de Chihuahua emitió una alerta preventiva ante el incremento de fraudes relacionados con la reventa de boletos para el Palenque de la Feria Santa Rita 2026, principalmente a través de redes sociales como Facebook y TikTok.

De acuerdo con las autoridades, los estafadores utilizan perfiles falsos o cuentas hackeadas para publicar supuestas ofertas de boletos, argumentando generalmente que no podrán asistir al evento. Posteriormente, generan presión sobre las víctimas al asegurar que existen más personas interesadas en la compra, buscando que realicen depósitos o transferencias anticipadas para “apartarlos”.

La corporación advirtió que, una vez realizado el pago, los vendedores desaparecen o bloquean a las personas afectadas, dejando sin posibilidad de recuperar el dinero.

Ante esta situación, la Policía Cibernética recomendó a la ciudadanía adquirir boletos únicamente en sitios oficiales o puntos autorizados, además de verificar la autenticidad de perfiles y desconfiar de precios demasiado bajos o promociones poco creíbles.

Asimismo, exhortaron a evitar pagos por adelantado mediante transferencias electrónicas y, en caso de comprar a particulares, acordar entregas en lugares públicos y seguros.

Las personas que requieran orientación o asesoría pueden comunicarse al número 614-442-7300 extensión 3214, o acudir a la Comandancia Norte en horarios de atención establecidos por la Dirección de Seguridad Pública Municipal.