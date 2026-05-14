Policía Cibernética de Chihuahua alerta por nueva modalidad de hackeo de WhatsApp

Jueves 14 de mayo de 2026

La Policía Cibernética Municipal de Chihuahua emitió una alerta a la ciudadanía ante el incremento de casos de hackeo de cuentas de WhatsApp mediante una nueva modalidad en la que delincuentes se infiltran en grupos masivos para obtener códigos de verificación y tomar control de perfiles.

De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes ingresan a grupos relacionados con cursos, talleres y otros espacios abiertos al público, donde identifican números telefónicos activos para posteriormente contactar a posibles víctimas.

El método consiste en hacerse pasar por administradores de los grupos y solicitar a los usuarios un código de verificación, bajo el argumento de agregarlos a chats más especializados o exclusivos.

Una vez que la víctima comparte ese código, los delincuentes pueden acceder a la cuenta y apoderarse del perfil de WhatsApp.

La Policía Cibernética advirtió que este tipo de fraude ha ido en aumento y pidió a la población mantenerse alerta para evitar ser víctima de robo de cuentas o posibles extorsiones posteriores.

Entre las recomendaciones emitidas por la corporación destacan:

No compartir códigos de verificación con ninguna persona

Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

Limitar quién puede agregarte a grupos

Revisar periódicamente los dispositivos vinculados a tu cuenta

Reportar cualquier actividad sospechosa

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de fraude y reforzar las medidas de seguridad digital para proteger su información personal.