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Jueves 8 de octubre de 2026

Policía Municipal ofrece “Zona Segura” para prevenir fraudes en compraventa de vehículos

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) invitó a la ciudadanía a utilizar el servicio Zona Segura para realizar operaciones de compraventa de vehículos en un espacio vigilado y con presencia policial.

La medida busca reducir riesgos de fraude, principalmente en transacciones acordadas mediante redes sociales, donde pueden presentarse publicaciones falsas, precios sospechosamente bajos, solicitudes de depósitos anticipados o pagos con cheques sin fondos.

El servicio se ofrece en la Comandancia Norte, ubicada en avenida Homero número 500, colonia Revolución, donde compradores y vendedores pueden concretar la operación y solicitar verificaciones básicas del vehículo y de su documentación.

La atención es gratuita, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.
Para solicitar una cita o recibir mayor información, la DSPM puso a disposición el teléfono 614-442-73-00, extensión 3100. También se puede acudir directamente a la Comandancia Norte.

La corporación recomendó utilizar este espacio como una medida preventiva para disminuir riesgos y brindar mayor seguridad a quienes buscan comprar o vender un automóvil.

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