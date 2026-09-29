Policía Municipal refuerza vigilancia preventiva en planteles escolares

Martes 29 de septiembre de 2026

Elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos de vigilancia preventiva en distintos planteles escolares de la ciudad, con el objetivo de brindar mayor seguridad a estudiantes durante los horarios de ingreso a clases.

Como parte de estas acciones, los agentes también mantuvieron contacto con personal docente para conocer posibles situaciones que requirieran atención de las autoridades.

Los recorridos se llevaron a cabo en la Escuela Primaria Benito Juárez, la Telesecundaria Galileo Galilei y la Escuela Primaria José María Morelos.

La Policía Municipal mantiene este tipo de operativos preventivos en centros educativos, con el propósito de contribuir a entornos más seguros para estudiantes, docentes y padres de familia.