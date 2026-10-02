Policías procesales acusados por muerte de interno permanecerán en celdas de Ciudad Judicial

Viernes 2 de octubre de 2026

Los cuatro elementos de la Policía Procesal detenidos y acusados por la muerte del interno Edwin C. C. permanecerán recluidos en los separos de la Ciudad Judicial mientras se define su situación jurídica.

Ramón Alejandro O. O., de 24 años; Carlos Gerardo O. A., de 36; Silvino P. M., de 59, y Luis Carlos G. C., de 24 años, fueron imputados por los delitos de tortura y homicidio, dentro de la causa penal 2603/2026.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los agentes permanecerán en las mismas instalaciones donde estuvo recluida la víctima antes de los hechos investigados, a la espera de la audiencia de vinculación o no a proceso, programada para las 9:00 horas del lunes.

En caso de que sean vinculados, serán trasladados al Centro de Reinserción Social número 1, en Aquiles Serdán, donde inicialmente permanecerían en el área de ingresos.

La SSPE informó que el penal no cuenta con una zona exclusiva para personas detenidas que anteriormente hayan pertenecido a corporaciones policiales. Sin embargo, pueden implementarse medidas preventivas cuando se considere que un interno enfrenta algún riesgo por sus antecedentes laborales o personales.

Según lo expuesto durante la audiencia inicial, Edwin C. C. ingresó detenido a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia el pasado 8 de julio. Horas después, tras concluir una audiencia, presuntamente fue sacado de su celda por elementos de la Policía Procesal y agredido físicamente.

La acusación sostiene que la víctima habría recibido golpes, patadas, impactos con bastones y descargas eléctricas. Posteriormente fue reingresada a la celda y trasladada al Cereso.

Horas más tarde presentó convulsiones y deterioro en sus funciones vitales, por lo que recibió atención médica dentro del centro penitenciario. Finalmente falleció. De acuerdo con la información presentada en la causa penal, la muerte estuvo relacionada con una hemorragia cerebral y traumatismo craneoencefálico.

Los cuatro agentes permanecen bajo proceso judicial y conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.