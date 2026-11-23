Lunes 23 de noviembre de 2026

Alma Portillo, diputada Movimiento Ciudadano, acusó a los políticos tradicionales de haber perdido la sensibilidad y la humanidad frente a las necesidades de miles de familias que diariamente enfrentan la responsabilidad de cuidar a adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, sin contar con el respaldo institucional necesario.

“Los políticos tradicionales perdieron la humanidad; hoy hay familias que tienen que resolver solas cómo cuidar a sus adultos mayores, a sus hijos o a personas con discapacidad. No podemos normalizar que cuidar a alguien signifique renunciar a la propia vida”, señaló.

La legisladora presentó una iniciativa para impulsar la creación de un Sistema Estatal de Cuidados, que permita al Gobierno de Chihuahua desarrollar una política pública integral con servicios de atención, centros especializados y mecanismos de apoyo tanto para las personas que requieren cuidados como para quienes realizan estas labores.

La propuesta busca garantizar que los cuidados se brinden con dignidad, profesionalismo y atención especializada, reconociendo que existen necesidades distintas dependiendo de la edad, condición y circunstancias de cada persona.

Alma Portillo destacó que, detrás de miles de hogares, hay personas, principalmente familiares, que se ven obligadas a abandonar sus empleos, proyectos personales, estudios o aspiraciones profesionales para dedicarse de tiempo completo al cuidado de alguien más, muchas veces sin remuneración, capacitación ni apoyo.

“Queremos que cuidar no sea sinónimo de sacrificar tus sueños, tu futuro o tu desarrollo productivo. Nadie debería verse obligado a abandonar su trabajo, sus estudios o sus metas porque no tiene dónde dejar a un familiar que necesita atención. Cuidar debe ser una responsabilidad compartida, no una condena para las familias”, expresó.

La iniciativa también contempla apoyos y servicios dirigidos a las personas cuidadoras, con el propósito de reconocer su labor, reducir la carga que enfrentan y brindarles herramientas para que puedan continuar desarrollándose en los ámbitos personal, laboral y económico.

La diputada emecista sostuvo que construir un sistema de cuidados es una cuestión de justicia social, dignidad humana y responsabilidad pública, por lo que llamó a dejar atrás la indiferencia y avanzar hacia un modelo en el que el Estado contribuya a garantizar que ninguna persona quede desatendida y que ninguna familia tenga que enfrentar sola esta responsabilidad.

“Necesitamos un Chihuahua donde las personas puedan recibir cuidados dignos y especializados, pero también donde quienes cuidan tengan derecho a vivir, crecer, trabajar y cumplir sus propios sueños”, concluyó.