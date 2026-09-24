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Jueves 24 de septiembre de 2026

Polo pierde fuerza, pero sigue como huracán mayor frente al Pacífico mexicano

El huracán Polo comenzó a debilitarse este jueves mientras se aleja gradualmente de las costas del suroeste de México, aunque todavía se mantiene como un ciclón de gran intensidad y continúa generando condiciones de riesgo en varios estados del Pacífico.

De acuerdo con el aviso de las 12:00 horas del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Polo registraba vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, con su centro localizado a unos 240 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Durante la madrugada, Polo todavía se mantenía como huracán categoría 5, con vientos de hasta 260 kilómetros por hora. Sin embargo, conforme avanzó el día comenzó a perder intensidad y a alejarse de la costa mexicana.

Las autoridades mantienen vigilancia debido a que las bandas externas del ciclón continúan favoreciendo lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado principalmente en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

En Baja California Sur, Protección Civil mantiene seguimiento permanente a la evolución y trayectoria del huracán, ante posibles efectos indirectos durante los próximos días.

Hasta el último reporte oficial consultado, no está confirmado que Polo vaya a impactar Baja California como huracán categoría 1. La trayectoria y la intensidad futura continúan sujetas a cambios, por lo que las autoridades han llamado a mantenerse atentos únicamente a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro Nacional de Huracanes.

Reitera Gobierno del Estado su compromiso con la transparencia en conmemoración por el 21 Aniversario del Ichitaip

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