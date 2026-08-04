Poniente 5 podría iniciar en poco más de tres meses si se aprueba crédito: Bonilla

Martes 4 de agosto de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, informó que la construcción de la primera etapa de la Poniente 5 podría comenzar en poco más de tres meses, siempre y cuando el Congreso del Estado apruebe el crédito por 150 millones de pesos solicitado por el Ayuntamiento para financiar la obra.

El alcalde explicó que la autorización legislativa representa únicamente el primer paso, ya que posteriormente deberán cumplirse diversos procedimientos administrativos, financieros y regulatorios antes de iniciar los trabajos.

Detalló que, una vez aprobado el financiamiento, el Municipio deberá formalizar la contratación del crédito, notificar a distintas instancias estatales y federales, registrar la operación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y realizar un concurso entre instituciones bancarias para obtener las mejores condiciones financieras.

De manera paralela, el Gobierno Municipal continuará gestionando los permisos federales necesarios para el proyecto. Una vez completados ambos procesos, se emitirá la licitación pública para la construcción de la obra.

“Lo importante es avanzar de manera simultánea con el crédito y con los permisos federales para no perder tiempo”, señaló Bonilla.

El edil reiteró que la Poniente 5 forma parte de la estrategia integral de movilidad del municipio y busca generar una nueva conexión vial que contribuya a reducir la carga vehicular sobre el Periférico de la Juventud, uno de los corredores con mayor flujo de la capital.

Bonilla sostuvo que miles de ciudadanos enfrentan diariamente tiempos prolongados de traslado para incorporarse a dicha vialidad, por lo que consideró que la obra responde a una necesidad real de movilidad para las familias chihuahuenses.

Asimismo, criticó la postura de algunos diputados de Morena y grupos que se han manifestado en contra del financiamiento, al considerar que el debate se ha centrado en el crédito y no en la necesidad de resolver los problemas de tránsito de la ciudad.

El alcalde aseguró que el endeudamiento planteado representa una afectación mínima para las finanzas municipales, equivalente a aproximadamente 0.4 por ciento de la deuda del Ayuntamiento, porcentaje que calificó como manejable y responsable.

Además, destacó que diversos sectores sociales han expresado su respaldo al proyecto por considerarlo una solución necesaria para disminuir la saturación vehicular en el norte y poniente de la ciudad.

Finalmente, reconoció que la disminución en las participaciones federales y las inversiones realizadas en infraestructura han reducido la liquidez municipal, por lo que el financiamiento es una alternativa para concretar una obra que busca dejar concluida antes de finalizar su administración.

“Quisiéramos que el dinero alcanzara para todo, pero no es así. Por eso estamos planteando un crédito responsable que permita realizar una obra que la ciudad necesita desde hace muchos años”, concluyó.