¿Por qué la UE prohíbe algunos esmaltes de uñas en gel?

Lunes 8 de septiembre de 2025

A partir de esta semana, muchos salones en Europa tendrán que cambiar su oferta de manicuras y pedicuras duraderas debido a que entra en vigor la prohibición de algunos esmaltes de uñas en gel.

A partir del 1 de septiembre, un ingrediente químico clave que endurece y dura semanas las manicuras con esmalte de gel ya no se puede utilizar en los 27 países miembros de la Unión Europea. Este ingrediente, óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina, también conocido como TPO, actúa como un "reforzador de uñas artificial" después de que las uñas esmaltadas se expongan bajo una luz en el salón.

Dejando de lado la química impronunciable, el sello vidrioso y endurecido que forman los esmaltes que contienen TPO permite que una manicura en gel permanezca intacta durante más tiempo que un tratamiento tradicional, lo que lo convierte en un servicio atractivo.

El problema es el TPO, un producto químico que endurece el esmalte en gel.

El TPO es un fotoiniciador, lo que significa que, al estar presente en el esmalte de uñas en gel, se endurece rápidamente y cura absorbiendo la luz UV o LED. Si bien también se puede usar en otros productos como tintas y adhesivos, es muy valorado en el esmalte de uñas en gel por su bajo amarilleo y su amplia capacidad de absorción de rayos UV.

El 12 de mayo, la Comisión Europea modificó su normativa para indicar que se había determinado que el TPO era específicamente tóxico para la reproducción humana y que “ya no debería permitirse en productos cosméticos” y, en su lugar, debía añadirse a la lista de sustancias prohibidas.

Los estudios no han establecido un vínculo entre el TPO y los riesgos para la salud en humanos, aunque el consumo de dosis altas se ha relacionado con problemas de fertilidad y desarrollo en roedores.

Es poco probable que se prohíba en Estados Unidos.

En general, la Unión Europea adopta un enfoque precautorio en materia de regulación y emite regulaciones incluso cuando sólo hay datos preliminares sobre cómo un producto podría dañar la salud, mientras que Estados Unidos es más reaccionario y puede emitir prohibiciones sólo después de que se haya demostrado rotundamente que un producto es perjudicial para la salud.

Caroline Rainsford, directora científica de la Asociación de Cosméticos, Artículos de Tocador y Perfumería, un grupo comercial de Gran Bretaña, dijo en una declaración el miércoles que la decisión se basó en qué tipo de efectos podría tener la sustancia en el "peor de los casos".

Afirmó que la cantidad utilizada en productos para uñas era mucho menos concentrada que la cantidad asociada con efectos nocivos, según estudios. Al aplicarlo en la uña, «la posibilidad de que el ingrediente se absorba en nuestro cuerpo es aún menor», añadió.

El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Unión Europea ha afirmado que el TPO es seguro cuando se utiliza como producto para uñas en una concentración no superior al 5 por ciento.

En general, Estados Unidos adopta un enfoque regulatorio más reaccionario. De los 10.000 ingredientes utilizados en cosméticos, solo 11 han sido prohibidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La investigación ha sido limitada.

La mayoría de las investigaciones que vinculan el TPO con daños a la salud se han realizado en ratas, con dosis orales altas asociadas a una menor fertilidad, problemas testiculares, anomalías fetales y posibles lesiones hepáticas y renales. Si bien las investigaciones en roedores no suelen ser aplicables a humanos, un estudio sugirió que el TPO era tóxico para las células humanas. Aun así, los niveles que analizaron estos científicos fueron mucho más altos que los que se encuentran en un salón de uñas, y no está claro si el TPO aplicado en las uñas se absorbería en el cuerpo, afirmó la Dra. Jacqueline Watchmaker, dermatóloga cosmética en Arizona.

Sin embargo, si bien la investigación sobre el TPO es limitada, los datos obtenidos en animales parecen fiables y conviene tener cuidado, afirmó Elsie Sunderland, toxicóloga y científica ambiental de Harvard. A medida que surjan más investigaciones, Sunderland esperaba que se demostraran los efectos nocivos del TPO a niveles más bajos.

Si bien no hay motivo para entrar en pánico, la Dra. Sunderland afirmó que no era descabellado elegir productos sin TPO, ya que estaban fácilmente disponibles. "¿Qué se pierde?", preguntó.

Una mayor preocupación podrían ser las lámparas que se usan para curar las uñas durante las manicuras de gel, ya que suelen usar radiación ultravioleta; la exposición repetida puede estar relacionada con el cáncer de piel. Por eso, muchos expertos recomiendan usar protector solar de amplio espectro en las manos antes de la manicura.

Existen alternativas.

La prohibición está provocando un cambio en los salones de belleza.

Gelbottle, Inc., una empresa británica que proporciona esmaltes a salones de belleza en Estados Unidos, dijo que medidas como la prohibición en Europa eran proactivas y no pretendían ser un retiro de productos.

Dijo que todos sus productos vendidos en la Unión Europea están completamente “libres de TPO” y cumplen con la regulación, pero cualquier botella que aún esté en poder de los salones debe ser reemplazada con fórmulas libres de TPO.

“Si bien se trata de una regulación de la UE, se espera que el Reino Unido adopte requisitos similares a finales de 2026”, afirmó la compañía.

Dijo que al menos 10 de sus productos todavía contenían la sustancia química.

“Estamos realizando una transición activa de todos nuestros productos a nuevas fórmulas sin TPO, y ya se están implementando versiones reformuladas”, afirmó la compañía, y agregó que esperaba tener productos completamente libres de TPO para septiembre de 2026, antes de la fecha límite regulatoria en Gran Bretaña.