¿Por qué volver a la Luna? Las nuevas razones detrás de la carrera espacial del siglo XXI

Lunes 6 de abril de 2026

Durante la primera era de la exploración lunar, hace más de medio siglo, la NASA y la entonces Unión Soviética centraron sus esfuerzos en la cara visible de la Luna, la única desde la cual era posible mantener comunicación por radio directa con la Tierra. Hoy, la mirada de las agencias espaciales se dirige a otros destinos: la cara oculta y los polos lunares, regiones que en aquel entonces no eran prioridad y que ahora se consideran clave para el futuro de la exploración humana.

Una nueva carrera lunar está en marcha. Estados Unidos busca que astronautas vuelvan a pisar la superficie lunar en 2028, mientras que China pretende hacerlo dos años después. Sin embargo, las motivaciones actuales distan de las que impulsaron a la humanidad en los años sesenta.

El agua: el recurso que podría sostener bases humanas

En los polos lunares existe agua congelada en los cráteres en sombra perpetua. Este hallazgo ha transformado la forma en que se concibe la presencia humana en la Luna. El agua no solo serviría para consumo de los astronautas: sus moléculas pueden dividirse en hidrógeno y oxígeno, componentes esenciales para fabricar combustible para cohetes y para generar aire respirable.

La NASA ya ha identificado posibles zonas de aterrizaje cerca del polo sur, mientras que China también ha expresado su interés en establecer puestos avanzados en esa región.

Para la ciencia, estas zonas heladas representan verdaderos archivos naturales. Los compuestos químicos atrapados en sus capas podrían revelar una historia del sistema solar que se remonta a 4,500 millones de años, de forma similar a cómo los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida revelan el clima de la Tierra en épocas pasadas.

El helio-3: un combustible del futuro

El suelo lunar podría convertirse en una fuente importante de helio-3, un isótopo extremadamente raro en la Tierra y altamente valorado: su precio ronda los 9 millones de dólares por libra. Este elemento llega a la Luna a través del viento solar y queda atrapado en su superficie, especialmente en minerales ricos en titanio, más abundantes en la cara visible.

Aunque todavía faltan avances tecnológicos para usarlo a gran escala, el helio-3 se perfila como un posible combustible para reactores de fusión nuclear dentro de algunas décadas. También podría emplearse en sistemas de refrigeración ultrafría, fundamentales para el desarrollo de la computación cuántica.

El mejor observatorio del universo podría estar en la cara oculta

En la Tierra, las ondas de radio provenientes del espacio profundo compiten con un entorno saturado por señales de radio, televisión, telefonía móvil y equipos industriales. Además, la ionosfera bloquea ciertos tipos de ondas de baja frecuencia que podrían revelar información sobre el universo primitivo.

La cara oculta de la Luna, protegida por 3,200 km de roca, permanece completamente aislada del ruido terrestre. Allí podría instalarse un radiotelescopio dentro de un cráter natural, posiblemente cerca del ecuador lunar, ofreciendo una ventana sin precedentes para estudiar los primeros instantes del cosmos.

Una presencia permanente está en la agenda

Después de años de planes imprecisos, la NASA ha decidido avanzar hacia una presencia continua de Estados Unidos en la Luna durante la próxima década. El proyecto contempla misiones regulares y una construcción gradual de infraestructura permanente: redes de energía, sistemas de comunicación, vehículos de superficie e incluso posibles centrales nucleares lunares.

La pregunta ya no es si se volverá a la Luna, sino para qué. Y la respuesta parece clara: recursos, ciencia y el inicio de una nueva etapa para la humanidad más allá de la Tierra.