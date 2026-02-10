Por segunda vez se aplaza audiencia de Ovidio Guzmán López en Chicago

Martes 10 de febrero de 2026

Por segunda ocasión, la audiencia intermedia para la sentencia de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, fue aplazada en la corte federal de Chicago, Illinois.

La nueva fecha quedó programada para el 27 de julio, luego de que originalmente se realizaría el 10 del mismo mes. Guzmán López deberá comparecer ante la jueza Sharon Johnson Coleman, quien revisará si la Fiscalía de Estados Unidos mantiene su intención de solicitar una reducción de condena, derivada de su declaración de culpabilidad y su cooperación con las autoridades.

El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos federales relacionados con crimen organizado y tráfico de drogas, por su liderazgo dentro de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Según la acusación, Ovidio Guzmán, junto con sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López, encabezó una red dedicada al trasiego de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Aunque enfrenta una pena de prisión de por vida obligatoria, la Fiscalía indicó que, debido a su cooperación como testigo, podría solicitar una sentencia menor, siempre que continúe brindando asistencia sustancial, conforme a la moción 5K del sistema judicial estadounidense.