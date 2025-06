Por tiempo indefinido, INE suspende sesión para validar elección de jueces y magistrados

Viernes 20 de junio de 2025

La sesión programada para este jueves se suspendió después de que se detectara que candidatos triunfadores para magistrados de circuito no cumplieron con el requisito de legal de promedio

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió hasta nuevo aviso la reanudación de la sesión extraordinaria programada para este jueves a las 10 horas, lo que deja en suspenso la validación de las elecciones a Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que deberían estar listas este día.

Durante los trabajos realizados el pasado miércoles se detectaron candidatos triunfadores para magistrados de circuito que no cumplieron con el requisito legal del promedio académico mínimo de 8 en general para licenciatura y 9 en especialidades relacionadas a su desempeño.

La polémica se desató luego que el área jurídica del INE buscaba, en el proyecto puesto a disposición de los consejeros, redondear el promedio de aquellos que tenían 7.9 para subirlo a 8, lo que fue fuertemente criticado por algunos consejeros como Uuc-Kib Espadas, quien sostuvo que ese tipo de argumentos no se pueden dar en este órgano electoral.

No hay criterio aritmético, ocho es ocho y 7.92 como 7.999 están por debajo de ocho y no se puede redondear, como no se pueden redondear las mayorías calificadas en las Cámaras, no estamos en una negociación de calificaciones, los números son lo que son y si la ley pone un límite, el límite es ese.

Uuc-Kib Espadas.

Ante los diversos señalamientos de nombres que incumplían este requisito, se determinó analizar los expedientes de 34 personas que expuso la consejera Carla Humphrey que estaban en este supuesto; sin embargo, desde la noche del miércoles y hasta la tarde de este jueves los consejeros no se habían puesto de acuerdo ni aceptado la metodología propuesta por la dirección jurídica con la que se busca determinar los promedios de los candidatos en cuestión.

¿Quiénes son los candidatos electos a magistrados de circuito que no cumplen con los requisitos?

Aunque la noche del miércoles la consejera presidenta Guadalupe Taddei sostuvo que ante la revisión que se había realizado a esta primera lista de 34 candidatos, solo uno de los candidatos a magistrado de circuito en materia civil de nombre, Eden Wyter Meillón no alcanzaba el promedio pues solo llegaba a 7.9, las consejeras Carla Humphrey, Claudia Zavala y el consejero Arturo Castillo, señalaron más nombres en la misma situación.

Estos candidatos que señalaron tampoco cumplen fueron: Tomás Enrique Sánchez Silva, magistrado de circuito en el área administrativa, y Arturo Manuel Fernández Abundis en candidato en materia penal.

“Debo decirles que el promedio ha sido una complicación porque tenemos diferentes estructuras en las tiras académicas, en las tiras de materia, hay universidades públicas, universidades privadas, escuelas de derecho privadas y cada una maneja un kárdex, por llamarle diferente, una estructura curricular distinta. Hay algunos certificados que vienen ya con el promedio, hay otros que no cuentan con el promedio”, argumentó Taddei.

Cabe recordar que este proceso que ahora tendrá que repetir el INE de revisar los expedientes de los candidatos a estas dos elecciones, correspondía a los Comités de Evaluación del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, quienes entregaron las listas de los candidatos que supuestamente cumplían con todos los requisitos legales establecidos en la convocatoria y señalados en la reforma judicial, sin embargo, esto no resultó así.