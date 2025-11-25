“Por un Chihuahua Nuevo”; lanza Alma Portillo campaña por informe de trabajo

Martes 25 de noviembre de 2025

Alma Portillo, diputada parralense de Movimiento Ciudadano, lanzó la campaña oficial de informe de labores, a través de la que dará a conocer los avances legislativos de su primer año de trabajo; destaca el trabajo constante en la solución de problemáticas que afectan directamente a las familias del estado.

“Ser diputada es la responsabilidad más grande que hasta hoy he tenido en mi camino por el servicio público, por eso he dedicado todas mis fuerzas a luchar por lo que sí importa, por lo que a ti te importa”.

El compromiso es seguir trabajando por un Chihuahua Nuevo en el que los políticos escuchen, atiendan y resuelvan lo importante, lo que a la gente le importa, recalcó.

Entre los logros presentados, sobresale la lucha por garantizar agua en los hogares de Parral, impulsando exhortos e iniciativas para mejorar la red hidráulica, reparar fugas, atender drenaje colapsado, exploración de nuevas fuentes de agua y medidas de captación de agua de lluvia.

También presentó propuestas para reconocer el derecho al cuidado y avanzar en la creación de un Sistema Estatal de Cuidados que apoye a personas mayores, personas con discapacidad y familias cuidadoras.

En materia de igualdad sustantiva, promovió iniciativas para fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia, sancionar la violencia con sustancias corrosivas, y avanzar hacia la igualdad salarial entre mujeres y hombres.

Asimismo, la integración en cada Ayuntamiento de un área con personal y recursos para atender de inmediato los casos de violencia de género y familiar.

La legisladora afirmó que su labor se mantiene cercana a la gente, “mientras los políticos de siempre se destrozan entre ellos, decidí encargarme de lo que sí importa: las personas y sus derechos”.

“Porque un Chihuahua Nuevo solamente es posible si renunciamos al silencio y peleamos por lo que sí importa”, puntualiza la legisladora.