El Estado

13.08°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

Por violencia suspende Conalep clases presenciales en Parral y Santa Bárbara

Debido a la ola de violencia del pasado fin se semana en Parral, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) suspenderá clases presenciales por dos días en los planteles de Parral y Santa Bárbara.

El anuncio se dio en las redes sociales en el que se indica la suspensión de clases los días martes 18 y miércoles 19 de noviembre.

“Las actividades serán a distancia, en apoyo a las medidas de seguridad para todos los que integramos la comunidad escolar de Conalep Parra y extensión Santa Bárbara; los maestros mandarán actividades por medio de los jefes de grupo vía whatsapp. Jueves 20 de noviembre por conmemoración cívica se suspende la activación escolar. Agradecemos estar atentos por este medio a las indicaciones posteriores”.

Por el momento solo se tiene conocimiento de la suspensión de clases presenciales en el Conalep, sin embargo, es posible que otros planteles se sumen a la misma medida.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Caída de Cloudflare; interrupciones en Internet afectan a millones

Entrega Regidora Lupita Borruel aparatos de salud a habitantes de La Casita, en la zona rural de Ciénega de Ortiz

La ciudadanía está despierta y no permitirá que Morena vulnere sus derechos de expresión: Isela Martínez

Impulsan reforma para fortalecer la participación de juventudes rurales en el desarrollo económico de Chihuahua
Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil
Dos aspirantes se registran para ocupar la Auditoría Superior del Estado en Chihuahua
Ciudadanos reportan patrulla estatal expulsando humo en el Periférico de la Juventud
Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral
Desmantelan en España “oficina” del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación
Autoridades se reúnen en la 42 Zona Militar tras masacre en Santa Teresa
Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Municipios

Más Noticias

Urgente cerrar filas con agricultores: Alma Portillo
Falla de Cloudflare provoca caída de plataformas como X y ChatGPT
Junior H asegura que no interpretará corridos con “apología al delito” en Chihuahua