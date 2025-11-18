Por violencia suspende Conalep clases presenciales en Parral y Santa Bárbara

Martes 18 de noviembre de 2025

Debido a la ola de violencia del pasado fin se semana en Parral, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) suspenderá clases presenciales por dos días en los planteles de Parral y Santa Bárbara.

El anuncio se dio en las redes sociales en el que se indica la suspensión de clases los días martes 18 y miércoles 19 de noviembre.

“Las actividades serán a distancia, en apoyo a las medidas de seguridad para todos los que integramos la comunidad escolar de Conalep Parra y extensión Santa Bárbara; los maestros mandarán actividades por medio de los jefes de grupo vía whatsapp. Jueves 20 de noviembre por conmemoración cívica se suspende la activación escolar. Agradecemos estar atentos por este medio a las indicaciones posteriores”.

Por el momento solo se tiene conocimiento de la suspensión de clases presenciales en el Conalep, sin embargo, es posible que otros planteles se sumen a la misma medida.