Portugal, un coloso para la reapertura del Coloso

33.46°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Jueves 26 de marzo de 2026
La reapertura del Estadio Banorte tendrá un invitado de lujo. Portugal, la cuarta Selección más cara de las 48 que disputarán el Mundial, enfrentará este sábado a México en un duelo que marcará el regreso del inmueble tras su profunda remodelación.
El conjunto lusitano, sexto del ranking FIFA, llega con una plantilla valuada en mil millones de dólares, aun sin la presencia de Cristiano Ronaldo ni del lesionado Rafael Leao. Las cifras del portal especializado Transfermarkt confirman que Portugal es uno de los equipos más cotizados del mundo.
En contraste, la Selección Mexicana está tasada en 176 millones de dólares, es decir, casi 5.7 veces menos que su rival.
Una plantilla élite
Aun sin su máxima figura histórica, Portugal presume estrellas de talla mundial como Vitinha, Nuno Mendes y Joao Neves (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Pedro Neto (Chelsea).
Tan solo Vitinha y Joao Neves, ambos valorados en 127 mdd, superan juntos el valor total del Tricolor.
También destacan Matheus Nunes (Manchester City), Francisco Conceição (Juventus) y Joao Félix (Al-Nassr), además del delantero Paulinho, tricampeón de goleo en la Liga MX.
El precio de la plantilla portuguesa solo es superado por Inglaterra, Francia y España. Brasil, Argentina y Alemania se encuentran por debajo.
México, ante una prueba mayor
En el ranking FIFA, Portugal se ubica en el sexto lugar, apenas por debajo de Brasil, mientras que México aparece en la posición 16. Con solo 77 días para el inicio del Mundial, el duelo representa un parámetro de alto nivel para el equipo mexicano.
Aunque la ausencia de Cristiano Ronaldo provocó la caída en los precios de reventa, los aficionados reconocen la calidad del plantel visitante, que mantiene intacta su condición de potencia mundial.
Los jugadores más valiosos
Portugal
Vitinha (PSG) – 127 mdd
Joao Neves (PSG) – 127 mdd
Nuno Mendes (PSG) – 87 mdd
Pedro Neto (Chelsea) – 69 mdd
Matheus Nunes (Manchester City) – 52 mdd
México
Johan Vásquez (Genoa) – 15 mdd
Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) – 14 mdd
Álvaro Fidalgo (Betis) – 11.5 mdd
Alexis Vega (Toluca) – 10 mdd
Erik Lira (Cruz Azul) – 10 mdd
Selecciones mejor valuadas del Mundial
Inglaterra – 1,870 mdd
Francia – 1,560 mdd
España – 1,510 mdd
Portugal – 1,000 mdd
Brasil – 993 mdd
México – 176 mdd
Síguenos en redes sociales
Lo Más Popular Hoy