Portugal, un coloso para la reapertura del Coloso

Jueves 26 de marzo de 2026

La reapertura del Estadio Banorte tendrá un invitado de lujo. Portugal, la cuarta Selección más cara de las 48 que disputarán el Mundial, enfrentará este sábado a México en un duelo que marcará el regreso del inmueble tras su profunda remodelación.

El conjunto lusitano, sexto del ranking FIFA, llega con una plantilla valuada en mil millones de dólares, aun sin la presencia de Cristiano Ronaldo ni del lesionado Rafael Leao. Las cifras del portal especializado Transfermarkt confirman que Portugal es uno de los equipos más cotizados del mundo.

En contraste, la Selección Mexicana está tasada en 176 millones de dólares, es decir, casi 5.7 veces menos que su rival.

Una plantilla élite

Aun sin su máxima figura histórica, Portugal presume estrellas de talla mundial como Vitinha, Nuno Mendes y Joao Neves (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Pedro Neto (Chelsea).

Tan solo Vitinha y Joao Neves, ambos valorados en 127 mdd, superan juntos el valor total del Tricolor.

También destacan Matheus Nunes (Manchester City), Francisco Conceição (Juventus) y Joao Félix (Al-Nassr), además del delantero Paulinho, tricampeón de goleo en la Liga MX.

El precio de la plantilla portuguesa solo es superado por Inglaterra, Francia y España. Brasil, Argentina y Alemania se encuentran por debajo.

México, ante una prueba mayor

En el ranking FIFA, Portugal se ubica en el sexto lugar, apenas por debajo de Brasil, mientras que México aparece en la posición 16. Con solo 77 días para el inicio del Mundial, el duelo representa un parámetro de alto nivel para el equipo mexicano.

Aunque la ausencia de Cristiano Ronaldo provocó la caída en los precios de reventa, los aficionados reconocen la calidad del plantel visitante, que mantiene intacta su condición de potencia mundial.

Los jugadores más valiosos

Portugal

Vitinha (PSG) – 127 mdd

Joao Neves (PSG) – 127 mdd

Nuno Mendes (PSG) – 87 mdd

Pedro Neto (Chelsea) – 69 mdd

Matheus Nunes (Manchester City) – 52 mdd

México

Johan Vásquez (Genoa) – 15 mdd

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) – 14 mdd

Álvaro Fidalgo (Betis) – 11.5 mdd

Alexis Vega (Toluca) – 10 mdd

Erik Lira (Cruz Azul) – 10 mdd

Selecciones mejor valuadas del Mundial

Inglaterra – 1,870 mdd

Francia – 1,560 mdd

España – 1,510 mdd

Portugal – 1,000 mdd

Brasil – 993 mdd

México – 176 mdd