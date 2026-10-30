Posponen audiencia de amparo de Arturo Zuany; será el 13 de noviembre

Viernes 30 de octubre de 2026

La audiencia incidental dentro del juicio de amparo promovido por el exfuncionario estatal Arturo Zuany fue aplazada y quedó programada para el próximo 13 de noviembre a las 11:00 horas, de acuerdo con los registros del Poder Judicial de la Federación.

La diligencia estaba prevista originalmente para celebrarse ayer a las 11:00 horas; sin embargo, el Juzgado Federal determinó modificar la fecha para resolver lo correspondiente dentro del incidente de suspensión.

Zuany recurrió a la justicia federal para buscar protección frente a una eventual detención relacionada con acusaciones por los presuntos delitos de coalición y uso indebido de la función pública.

Sobre su situación jurídica, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya, informó ayer que el exfuncionario no podía ser detenido debido a que cuenta con una suspensión derivada del juicio de amparo.

La audiencia incidental será relevante para determinar la situación de la suspensión solicitada por Zuany mientras continúa el procedimiento de amparo ante la justicia federal.