Posponen reunión entre Sheinbaum y Sara Carter, funcionaria antidrogas de EU

Jueves 21 de mayo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que fue pospuesta la reunión que tenía programada para el próximo lunes con Sara Carter, identificada como la zar antidrogas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el cambio se debió a cuestiones de agenda por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Ayer me comentó Roberto Velasco que a lo mejor no viene el lunes; se pospondría la reunión por asuntos de agenda”, declaró la mandataria.

Sin embargo, confirmó que ese mismo día sostendrá un encuentro con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien primero se reunirá de manera privada con ella y posteriormente trabajará con integrantes del gabinete de seguridad mexicano.

“Se reúne primero conmigo y el gabinete de seguridad y después ya se queda con el gabinete de seguridad trabajando”, indicó Sheinbaum.

La presidenta subrayó que ambos países mantienen coordinación permanente en temas de seguridad, especialmente tras el reciente entendimiento bilateral alcanzado entre México y Estados Unidos.

“Lo relevante para nosotros es que se siga trabajando en el marco del entendimiento que tenemos con Estados Unidos”, afirmó.