Potente tormenta invernal amenaza a California con nieve, vientos y riesgo de inundaciones

Lunes 16 de febrero de 2026

Gran parte de California se preparaba este lunes para el impacto de una fuerte tormenta invernal que traerá tormentas eléctricas peligrosas, intensas ráfagas de viento y fuertes nevadas en zonas montañosas, de acuerdo con autoridades meteorológicas.

Jacob Spender, meteorólogo del servicio nacional en Sacramento, exhortó a la población a tomar precauciones y preparar kits de seguridad invernal, especialmente quienes tengan previsto viajar en los próximos días.

La empresa eléctrica Pacific Gas & Electric informó que emplea inteligencia artificial y modelos meteorológicos con aprendizaje automático para anticipar los puntos más vulnerables y preposicionar cuadrillas, postes y transformadores antes de la llegada del sistema. La compañía advirtió que, a diferencia de otras tormentas invernales, este fenómeno avanzará en varias fases, con múltiples sistemas atravesando la región y elevando los riesgos por viento, lluvia y nieve.

Por su parte, la Oficina de Servicios de Emergencia de California desplegó personal y recursos de bomberos y rescate en áreas con mayor riesgo de inundaciones repentinas, flujos de lodo y corrientes de escombros.

Nevadas intensas y condiciones peligrosas

La lluvia comenzó desde el domingo en el Área de la Bahía de San Francisco, mientras que meteorólogos prevén que la ladera occidental de la Sierra Nevada, el norte del condado de Shasta —incluyendo tramos de la Interestatal 5— y sectores de la cordillera costera acumulen hasta 2.4 metros de nieve antes de que la tormenta concluya el miércoles por la noche.

Las autoridades advirtieron que la combinación de nieve intensa, fuertes vientos y baja visibilidad podría volver los viajes extremadamente peligrosos o casi imposibles. La policía del condado de Shasta señaló en redes sociales que, aunque el inicio de 2026 parecía “primaveral”, el invierno aún no ha terminado.

En el sur del estado, zonas del área de Los Ángeles previamente afectadas por incendios forestales permanecen bajo advertencia de evacuación ante el riesgo de deslaves. La alcaldesa Karen Bass instruyó a equipos de emergencia y dependencias municipales mantenerse en alerta.

Otros estados bajo amenaza

Mientras California enfrenta la tormenta invernal, partes del este de Colorado están bajo advertencia por alto riesgo de incendios debido a temperaturas inusualmente elevadas, fuertes vientos y condiciones secas. Se esperan ráfagas de hasta 96 km/h en las llanuras orientales.

Asimismo, regiones de Texas, Nuevo México y Kansas se encuentran bajo alertas de bandera roja por condiciones propicias para la propagación de incendios.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y atender las indicaciones oficiales ante un panorama climático que combina riesgos invernales y amenazas de fuego en distintas zonas del país.