Internacional

12.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años

Los obstáculos para producir y transportar petróleo desde Medio Oriente debido al conflicto contra Irán llevaron ayer a que el precio del crudo rebasara los 100 dólares por barril, un nivel no visto desde mediados de 2022.

El West Texas Intermediate (WTI), producido en Estados Unidos, se vendió hasta en 116.64 dólares por barril, un incremento del 28.31 % respecto al cierre del viernes (90.90 dólares). Por su parte, el Brent alcanzó los 116.82 dólares por barril, un aumento del 26.03 % sobre su cotización de 92.69 dólares.

Sólo la semana pasada, el WTI subió 36 % y el Brent 28 %, marcando un repunte histórico en pocos días. La última vez que el WTI superó los 100 dólares fue el 30 de junio de 2022 (105.76 dólares), mientras que el Brent lo hizo el 29 de julio de 2022 (104 dólares).

Ante esta volatilidad internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló el 3 de marzo que México cuenta con coberturas financieras y el mecanismo de ajuste del IEPS, lo que permite enfrentar aumentos globales sin que se vean afectados los precios de las gasolinas ni las finanzas públicas.

Gasolinera de Chihuahua ofrece uno de los precios más bajos de gasolina verde en la Zona Norte: Profeco

