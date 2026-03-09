México

Precio promedio de la gasolina regular se mantiene en 23.54 pesos por litro

César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó la semana pasada en 23.54 pesos por litro, como parte del seguimiento a la estrategia del gobierno federal para estabilizar los costos de los combustibles.

Durante La Mañanera del Pueblo, Escalante Ruiz destacó que una de las estaciones con el precio más bajo se encuentra en Pachuca de Soto, Hidalgo, de la marca Pemex, donde el litro se vendió en 23.15 pesos.

En contraste, entre las estaciones con precios más altos figura una gasolinera Petro Seven en Arteaga, Coahuila, donde el litro alcanzó 24.99 pesos, con un margen de ganancia de 3.27 pesos por litro, por lo que la dependencia mantiene vigilancia sobre estos casos.

El procurador explicó que este monitoreo forma parte de la estrategia nacional para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, objetivo que se ha logrado en las últimas semanas.

Gasolinera de Chihuahua ofrece uno de los precios más bajos de gasolina verde en la Zona Norte: Profeco

