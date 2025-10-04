Prepara la Síndica Olivia Franco su Cuarto Informe de Labores

Sábado 4 de octubre de 2025

Con el firme compromiso de rendir cuentas a la ciudadanía y en cumplimiento de la legislación municipal, la Síndica Municipal Olivia Franco trabaja en la elaboración de su Cuarto Informe de Labores, documento que será presentado durante la próxima Sesión del H. Ayuntamiento y estará disponible para consulta pública en la página oficial de la Sindicatura.

Este informe tiene como objetivo dar a conocer de manera clara y puntual el trabajo realizado en materia de vigilancia y control del ejercicio del gasto público. Incluye temas como la revisión de la hacienda municipal, participación en comités de adquisiciones y obra pública, seguimiento a procesos de contratación, y verificación del cumplimiento de contratos, así como la revisión técnica de la gestión de recursos municipales.

“El objetivo de este Informe es dar a conocer el trabajo de vigilancia que hemos realizado desde la Sindicatura, con base en la ley y con responsabilidad hacia la ciudadanía. Invitamos a todas y todos a consultarlo”, expresó Franco.

La Síndica recalcó que esta tarea no se limita al análisis documental, sino que involucra una supervisión técnica minuciosa, desde la correcta recepción de bienes y servicios hasta la evaluación de su impacto en la comunidad. Subrayó también que la rendición de cuentas es una herramienta fundamental para detectar áreas de mejora.

“Continúo con el compromiso que adquirí desde el primer día: revisar y auditar la gestión de los recursos municipales conforme a la ley y con un alto sentido de responsabilidad pública”, afirmó la Síndica.

En el informe se dará cuenta de la participación de la Sindicatura en temas como:

• Análisis Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2025

• Revisión de cumplimiento a Tesorería Municipal

• Coordinación Ciudadana

• Programas como “Sindicatura en tu Colonia”, “Sindicatura Cerca de Ti” y “Operativo Tianguis”

• Inspecciones a obra pública

• Fraccionamientos al 100

• Operativos de bacheo

• Revisión prestadores de servicios Parques y Jardines

• Desarrollo Urbano

• Revisión a los procedimientos de adquisición y contratación de obra, entre otros.