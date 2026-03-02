Preparan autoridades educativas municipales la Jornada Cívica Electoral Infantil 2026 con participación de 72 escuelas

Lunes 2 de marzo de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua y el H. Ayuntamiento de Chihuahua trabajan coordinadamente en la organización de la Jornada Cívica Electoral Infantil 2026, un ejercicio democrático de gran relevancia que se celebrará en el marco del Día de la Niñez y en el que participarán 72 escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas.

Así lo dio a conocer la Regidora presidenta de la Comisión de Educación, Myrna Monge Meléndez, durante una reunión de planeación celebrada en las instalaciones de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua "Profr. Luis Urías Belderráin" (IByCENECH), donde autoridades educativas de los distintos niveles de gobierno afinaron los detalles de esta importante iniciativa cívica.

La convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos de sexto grado de primaria de escuelas públicas y privadas del municipio, quienes tendrán la oportunidad de vivir de manera práctica y significativa el proceso democrático electoral, fortaleciendo desde temprana edad los valores cívicos, la participación ciudadana y la cultura democrática que sustentan la vida en comunidad.

Myrna Monge destacó el compromiso del H. Ayuntamiento de Chihuahua y del Alcalde Marco Bonilla por impulsar acciones que acerquen a las niñas y los niños a la vida democrática del país, reconociendo que la formación cívica desde la infancia es un pilar fundamental para construir una ciudadanía responsable, informada y comprometida con el bien común.

La Jornada, que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo de 2026 a las 9:00 horas en la propia Escuela Normal del Estado, ubicada en la colonia Junta de los Ríos, se enmarca en la celebración del Día de la Niñez y cuenta con la colaboración del Instituto Estatal Electoral (IEE) y de la IByCENECH. En esta edición se integrará el Decimoquinto Consejo Infantil del Municipio de Chihuahua, mediante la elección simbólica de la Presidencia Municipal, la Sindicatura, la Secretaría del H. Ayuntamiento, las Regidurías y el Gabinete Municipal.

Participarán un total de 72 escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas. Cada plantel podrá registrar hasta dos representantes de sexto grado, garantizando la paridad de género en cada dupla. Se promueve especialmente la inclusión de niñas y niños indígenas, con discapacidad y provenientes de escuelas de la zona rural, con el propósito de fortalecer la representatividad y la equidad en este ejercicio formativo.

Participaron en la reunión de organización: el Director de la IByCENECH Mtro. Ildelfonso Ruiz Benítez; la titular de la Coordinación de Relaciones Públicas del Municipio de Chihuahua Lic. Elizabeth García Santoyo y funcionarios de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

La Jornada Cívica Electoral Infantil 2026 destaca el liderazgo del Gobierno Municipal de Chihuahua en materia educativa y su vocación por generar espacios de aprendizaje vivencial que trasciendan las aulas y siembren en las nuevas generaciones el amor por la democracia y la participación activa en los asuntos públicos