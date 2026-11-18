Miércoles 18 de noviembre de 2026

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) prepara una campaña de canje de armas de fuego para diciembre, con el objetivo de reducir los riesgos de accidentes y lesiones provocadas por disparos al aire durante las celebraciones de fin de año.

El director de la corporación, Julio César Salas, informó que la propuesta contempla iniciar las actividades a partir del 7 de diciembre, aunque la fecha definitiva y la logística todavía deberán acordarse con el Gobierno Municipal.

La iniciativa busca retirar armas de los hogares mediante su entrega voluntaria, anónima y segura, a cambio de incentivos económicos.

Para esta campaña se proyecta una bolsa superior a los 250 mil pesos, aunque el monto final dependerá de la disponibilidad presupuestal que confirme la administración municipal.

Salas explicó que ya abordó el proyecto con el alcalde y destacó la importancia de implementar la estrategia antes del 31 de diciembre, cuando suelen registrarse detonaciones de armas de fuego durante los festejos.

El funcionario señaló que retirar incluso una sola arma de circulación representa un avance en la prevención de incidentes.

Como ejemplo, mencionó una experiencia registrada en el municipio de Aldama, donde una mujer adulta mayor entregó tres o cuatro armas que había retirado de su entorno familiar y recibió uno de los incentivos económicos más altos de aquella jornada.

La DSPM busca promover la participación de las familias chihuahuenses para disminuir la presencia de armas de fuego en los hogares, así como prevenir accidentes, lesiones y posibles delitos.

Las autoridades municipales darán a conocer posteriormente las fechas, los puntos de recepción y los detalles operativos de la campaña.