Chihuahua

20.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 8 de octubre de 2026

Preparan primer tramo de la vialidad Poniente 5 en Chihuahua

Imágenes satelitales muestran despejado y allanado el terreno donde se proyecta construir la primera etapa de la vialidad Poniente 5, oficialmente denominada boulevard Luis H. Álvarez, una obra planteada como alternativa de movilidad al periférico De la Juventud.

El primer tramo tendrá una longitud de 1.67 kilómetros, entre avenida La Cantera y avenida Misión del Bosque, con dos carriles por sentido, para un total de cuatro.

El proyecto integral contempla, a largo plazo, una vialidad de aproximadamente 20.9 kilómetros, con cinco carriles por sentido, infraestructura para transporte público y ciclovía.

De acuerdo con las imágenes satelitales, la franja donde se desarrollaría esta primera etapa ya presenta movimiento de tierra y un trazo despejado. Imágenes de Google Street View también muestran trabajos previos de nivelación en la zona, aunque corresponden a 2025.

La propuesta inicial consideraba un tramo de 3.27 kilómetros, desde La Cantera hasta avenida Viñedo de Encinillas; sin embargo, actualmente el proyecto contempla llegar únicamente hasta Misión del Bosque.

El Ayuntamiento deberá aprobar la asignación de recursos plurianuales correspondientes a 2026 y 2027. Posteriormente, la Dirección de Obras Públicas podrá iniciar el proceso de licitación para contratar la ejecución de los trabajos.

La construcción está prevista para desarrollarse entre diciembre de 2026 y agosto de 2027.

Colocan segunda megaestructura del puente atirantado del Reliz

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

“Tengo coraje”: revelan lo que habría dicho madre tras disparar contra su familia

Andrea Chávez califica como “provocación” evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo

PAN y Morena confrontan lectura de encuesta rumbo a 2027 en Chihuahua
Mantienen pronóstico de lluvias, viento y posible granizo en Chihuahua
DIF Estatal busca a familiares de bebé recién nacido en Chihuahua
Localizan fragmentos óseos con huellas de fuego durante rastreo en Madera
PAN pedirá protección federal para aspirantes amenazados en el noroeste de Chihuahua
Lalo Prieto se registra en Morena para buscar diputación federal por el Distrito 6
Aprueban reorientar 17.5 mdp para rehabilitar siete tramos viales en Chihuahua
Ataque armado en penal de Mazatlán deja al menos seis muertos y 15 heridos

Municipios

Más Noticias

Comandante de la FGE habría sido advertido antes de su captura por delitos sexuales
Sostiene César Jáuregui diálogo de casi tres horas con empresarios y profesionistas de Chihuahua
100 Casas de Enlace: Lupita Borruel fortalece cercanía territorial en Chihuahua