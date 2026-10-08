Preparan primer tramo de la vialidad Poniente 5 en Chihuahua

Jueves 8 de octubre de 2026

Imágenes satelitales muestran despejado y allanado el terreno donde se proyecta construir la primera etapa de la vialidad Poniente 5, oficialmente denominada boulevard Luis H. Álvarez, una obra planteada como alternativa de movilidad al periférico De la Juventud.

El primer tramo tendrá una longitud de 1.67 kilómetros, entre avenida La Cantera y avenida Misión del Bosque, con dos carriles por sentido, para un total de cuatro.

El proyecto integral contempla, a largo plazo, una vialidad de aproximadamente 20.9 kilómetros, con cinco carriles por sentido, infraestructura para transporte público y ciclovía.

De acuerdo con las imágenes satelitales, la franja donde se desarrollaría esta primera etapa ya presenta movimiento de tierra y un trazo despejado. Imágenes de Google Street View también muestran trabajos previos de nivelación en la zona, aunque corresponden a 2025.

La propuesta inicial consideraba un tramo de 3.27 kilómetros, desde La Cantera hasta avenida Viñedo de Encinillas; sin embargo, actualmente el proyecto contempla llegar únicamente hasta Misión del Bosque.

El Ayuntamiento deberá aprobar la asignación de recursos plurianuales correspondientes a 2026 y 2027. Posteriormente, la Dirección de Obras Públicas podrá iniciar el proceso de licitación para contratar la ejecución de los trabajos.

La construcción está prevista para desarrollarse entre diciembre de 2026 y agosto de 2027.