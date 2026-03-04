Preparativos para la marcha del 8M: retiran respaldos de las bancas en el centro histórico

Miércoles 4 de marzo de 2026

Con miras a la marcha del próximo domingo 8 de marzo, trabajadores del municipio retiraron los respaldos de madera de las bancas ubicadas en la calle Vicente Guerrero y la Plaza de Armas, como medida preventiva para proteger tanto a participantes como a transeúntes.

Las autoridades señalaron que la acción busca evitar que las estructuras de madera sean utilizadas como proyectiles contra personas o edificios durante la movilización. Solo permanecen las bases de cemento, que forman parte del mobiliario urbano y continúan disponibles para descansar.

La medida se centra especialmente en garantizar la seguridad de las mujeres que participarán en la marcha, minimizando riesgos de lesiones en caso de incidentes. La Plaza de Armas, tradicional punto de encuentro, ahora luce con bancas incompletas, lo que ha llamado la atención de los visitantes del centro histórico.``