Preparatoria “La Goyo” lanza campaña con descuentos en inscripciones para ciclo 2026-2027

Martes 10 de marzo de 2026

La preparatoria Coronel Gregorio Méndez Magaña, conocida como “La Goyo”, inició una campaña promocional con descuentos en inscripciones y colegiaturas para el ciclo escolar 2026-2027, como parte de una estrategia para incentivar el ingreso de nuevos estudiantes.

A través del hashtag #somosLaGoyo, la institución difundió la convocatoria dirigida a alumnos que buscan cursar el bachillerato en este plantel perteneciente a la Organización Educativa Tabscoob.

El presidente del organismo, Teófilo Cruz Guzmán, destacó que la institución cuenta con 57 años de trayectoria en la formación de jóvenes, promoviendo una educación basada en valores y en el desarrollo integral de los estudiantes.

“La Goyo” es considerada una de las preparatorias con mayor tradición en la región sureste del país, caracterizada por contar con docentes en constante capacitación y por impulsar el crecimiento académico y formativo de sus alumnos mediante diversas actividades educativas.

Por su parte, el director del plantel, David Sánchez Hernández, explicó ante padres de familia que el plan de estudios está estructurado en cuatro áreas de especialización, las cuales los estudiantes pueden elegir según la carrera que deseen cursar en el futuro.

Las áreas académicas disponibles son: Químico-biológico, Económico-administrativo, Físico-matemático, y Humanidades y Ciencias Sociales, con el objetivo de orientar la formación de los jóvenes hacia su desarrollo profesional.