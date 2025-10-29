Presenta Chihuahua rezago de más de 10 mil millones de pesos en impuesto predial: Suárez

Miércoles 29 de octubre de 2025

El estado de Chihuahua enfrenta un rezago superior a los 10 mil millones de pesos en el pago del impuesto predial, situación que ha sido calificada como “crítica” por el director de Catastro Estatal, Manuel Enrique Suárez, durante una reunión informativa organizada por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado.

El funcionario explicó que la morosidad en el pago del impuesto predial afecta a prácticamente todos los municipios y alcanza incluso a funcionarios de distintos órdenes de gobierno, lo que refleja la magnitud del problema.

“La situación del catastro en el Estado de Chihuahua es verdaderamente crítica, crítica como en términos de aviación. Cuando se dice que una situación es crítica desde arriba del avión, es porque ya se va a caer”, expresó Suárez ante los diputados locales.

Durante su exposición, el titular de Catastro destacó que, desde 2022, el Gobierno del Estado ha impulsado un programa integral de regularización catastral, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica del patrimonio familiar y mejorar los mecanismos de recaudación.

Asimismo, informó que actualmente se cuenta con una plataforma de información geográfica, que permite mayor transparencia y eficiencia en la gestión catastral.

“Vamos de manera coordinada, trabajando de la mano con los municipios. En estos momentos ya se están recibiendo las tablas de valores y los anteproyectos, los cuales están homologados con nuevos formatos más amigables”, señaló.

El funcionario subrayó que la recuperación de los adeudos por concepto de predial es clave para fortalecer las finanzas municipales y garantizar una mejor prestación de servicios públicos, por lo que exhortó a los ayuntamientos a redoblar esfuerzos para combatir la morosidad y promover una cultura de pago responsable entre los contribuyentes.