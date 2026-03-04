México

21.09°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

Presenta Claudia Sheinbaum “Decálogo por la democracia” como propuesta de reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que concluyó la iniciativa de reforma electoral que enviará a la Cámara de Diputados, denominada “Decálogo por la democracia”, la cual contempla diez puntos para modificar el sistema electoral y la representación política en el país.

Durante su conferencia matutina, explicó que se trata de una reforma constitucional orientada a reducir costos del sistema electoral, cambiar el mecanismo de elección de legisladores de representación proporcional y fortalecer la fiscalización y la participación ciudadana.

Entre los cambios principales destaca que los 200 diputados plurinominales ya no serían definidos exclusivamente por listas de partidos. Una parte se asignaría a los candidatos con mayor votación que no hayan ganado su distrito y otra se elegiría mediante voto ciudadano. En el Senado, se propone eliminar la representación proporcional, conservando únicamente las figuras de mayoría relativa y primera minoría por estado.

La iniciativa también plantea reducir en 25% el gasto electoral, incluyendo recursos del Instituto Nacional Electoral, organismos locales y partidos políticos, además de reforzar los mecanismos de fiscalización para evitar financiamiento indebido en campañas.

Otros puntos incluyen el voto de mexicanos en el extranjero para diputaciones plurinominales, reducción de tiempos en radio y televisión durante campañas, regulación del uso de inteligencia artificial en propaganda política, mayor eficiencia en cómputos distritales, impulso a la democracia participativa, prohibición del nepotismo y eliminación de la reelección.

Sheinbaum señaló que la propuesta responde a compromisos asumidos con la ciudadanía y será el Congreso de la Unión el encargado de analizar, discutir y determinar su eventual aprobación.

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

