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Lunes 26 de octubre de 2026

Presenta Fiscalía General del Estado avances en el combate a la impunidad durante la Mesa de Seguridad

Autoridades de los tres niveles de Gobierno se reunieron en sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, donde se revisaron los principales temas de procuración de justicia, en materia de combate a la impunidad en Chihuahua.

El encuentro fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, como parte del seguimiento a la estrategia para reducir los índices delictivos en la entidad.

Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que durante sus primeros 15 días al frente de la institución se obtuvieron 360 órdenes de aprehensión.

En el mismo periodo, se reportó la detención de 641 personas y la judicialización de 832 carpetas de investigación, cifras derivadas del trabajo conjunto con autoridades federales para avanzar en los procesos judiciales.

A la reunión también acudieron el general Gaudencio Ramos, jefe de Coordinación Policial Chihuahua de la Guardia Nacional; el general Alejandro Gómez, comandante de la 42/a Zona Militar y Luis Ángel Aguirre, secretario de Seguridad Pública Estatal.

Además de Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Mayra Chávez, delegada de Programas para el Bienestar. De manera virtual participaron el general Felipe González, comandante de la 5/a Zona Militar y Andrea Guzmán, en representación de la Delegación de la Fiscalía General de la República en Chihuahua.

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