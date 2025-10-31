Presenta Lorena Ramírez segunda carrera México Imparable

Viernes 31 de octubre de 2025

La atleta rarámuri Lorena Ramírez acudió esta mañana para presentar la segunda carrera del serial México Imparable, las cuales son una iniciativa federal para promover las culturas indígenas del país a través de eventos deportivos.

En el marco de la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, estuvo la ultramaratonista que ha sido reconocida internacionalmente por su desempeño en carreras de larga distancia y es embajadora de estos eventos.

La próxima carrera será realizada el 7 de diciembre en la Ciudad de México, mientras que la cuarta competencia será realizada en Creel, Bocoyna, en el estado de Chihuahua en junio de 2026.