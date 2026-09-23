Presenta Olivia Franco Octavo Informe y llama a avanzar en Iniciativas pendientes ante el H. Ayuntamiento

Miércoles 23 de septiembre de 2026

La Síndica municipal Olivia Franco presentó su Octavo Informe de Labores, en el que dio cuenta de los resultados de vigilancia, fiscalización y presencia territorial de la Sindicatura, y aprovechó para hacer un llamado al Honorable Ayuntamiento de Chihuahua para dar cauce y avanzar en la aprobación de las Iniciativas Municipio Verde y Fraccionamientos al 100%, presentadas en agosto de 2023 y marzo de 2026, respectivamente.

Franco solicitó el respaldo del Secretario del Ayuntamiento y de las y los Regidores para continuar con el proceso de ambas Iniciativas.

En el caso de Municipio Verde, explicó que la Iniciativa busca fortalecer integralmente el medio ambiente local, incrementar la cantidad y calidad de las áreas verdes y contribuir a abatir las islas de calor. También contempla impulsar la educación en arborización urbana, crear un Programa Integral de Infraestructura Verde, regular los viveros municipales y abrir la posibilidad de destinar recursos del Presupuesto Participativo al arbolado e infraestructura ambiental de las colonias.

Respecto a Fraccionamientos al 100%, la Síndica destacó que la propuesta tendría un impacto social y legal directo en alrededor de 90 desarrollos que cuentan con más del 90% de avance en sus obras de urbanización.

Con esta Iniciativa se busca brindar certeza jurídica a cientos de familias sobre su patrimonio y abrir la posibilidad de que sus colonias puedan acceder a programas y beneficios municipales, entre ellos el Presupuesto Participativo.

A través del Programa Sindicatura en tu Colonia, se recorrieron 42 colonias y se visitaron 886 domicilios y 156 comercios, para un total de 1,042 visitas. Como resultado, el 87% de las personas consultadas manifestó estar conforme con la prestación de los servicios públicos municipales, siendo este el porcentaje más alto de aceptación obtenido en lo que va del año.

Mediante el Operativo Parques se inspeccionaron 55 áreas verdes, de las cuales 19 presentaron necesidades relacionadas con poda, desbrozo, riego, pintura, limpieza y otras labores de mantenimiento, lo que representa el 34% de los espacios revisados.

Como parte de los resultados presentados en el informe, Franco dio cuenta de la participación de la Sindicatura en 37 Comités en materia de adquisiciones, de los cuales 13 correspondieron a procedimientos de Licitación Pública, además de 7 sesiones de Fideicomisos y Consejos.

En materia financiera, informó que al mes de agosto de 2026 los ingresos recaudados, sin considerar empréstitos, alcanzaron 5 mil 410 millones 312 mil 107 pesos, frente a 5 mil 280 millones 16 mil 31 pesos calendarizados, lo que representó un excedente de 130 millones 296 mil 75 pesos.

En obra pública, la Sindicatura participó en 16 sesiones del Comité de Obras Públicas, en las que se autorizaron 27 licitaciones públicas, 24 adjudicaciones directas y 2 invitaciones a cuando menos tres. Durante el periodo se celebraron 44 contratos por 139.6 millones de pesos.

Asimismo, se realizaron 52 inspecciones en obras públicas de las zonas urbana y rural para verificar avances físicos, calidad de materiales, procesos constructivos y condiciones de seguridad. Entre las obras supervisadas destacan el Paso Superior Nogales e Industrias, el Paso Superior Aldama y Fuerza Aérea, la Gaza Teófilo Borunda y la Comandancia Oriente.

Olivia Franco reiteró que la Sindicatura continuará con una vigilancia preventiva, presencia en territorio y supervisión permanente al ejercicio de los recursos públicos, privilegiando la coordinación institucional para que las observaciones permitan corregir oportunamente, mejorar procesos y ofrecer mejores servicios a las familias de Chihuahua.