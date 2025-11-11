Presenta Omar García Harfuch avances en seguridad; Chihuahua no figura entre los estados con más detenciones

Martes 11 de noviembre de 2025

El secretario de Seguridad Pública de la Federación, Omar García Harfuch, presentó esta mañana un informe sobre los avances en materia de seguridad, destacando las acciones operativas realizadas durante octubre, entre ellas detenciones relevantes y aseguramientos en diversas entidades del país.

Durante su exposición, el funcionario informó sobre la captura de personas identificadas como líderes de grupos criminales en estados como Quintana Roo, Michoacán, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Durango, Baja California, Sonora, Tabasco y Chiapas.

Sin embargo, Chihuahua no figuró entre las entidades con detenciones destacadas, a pesar de que se mantiene en el segundo lugar nacional en homicidios dolosos en lo que va del año, de acuerdo con datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Respecto a la situación en la entidad, García Harfuch señaló que Chihuahua, junto con otras dos entidades, destaca por las acciones contra el robo de combustible, aunque no precisó las cifras de los aseguramientos ni el número de personas detenidas por este delito.

El secretario reiteró que el Gobierno Federal continuará con el reforzamiento de operativos de coordinación entre las fuerzas federales y estatales, con el fin de contener los delitos de alto impacto y mejorar los índices de seguridad en todo el país.