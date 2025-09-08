Presenta SSPE alcance de los programas de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

Lunes 8 de septiembre de 2025

Como parte de la estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para generar entornos de tranquilidad y libres del delito, a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito se dio a conocer una serie de resultados obtenidos en lo que va de administración.

Durante la gestión, el personal de la SSPE a través de los programas de participación ciudadana instaló más de 2 mil brigadas preventivas en 52 municipios de la entidad; dichas brigadas se enfocan en la mediación de conflictos y prevención del delito, adicciones y vulnerabilidad.

Además, con el apoyo de la Policía de Proximidad se recuperaron 893 espacios en 61 colonias prioritarias a través del programa Senderos Seguros, donde los agentes fungen como puntos seguros para miles de estudiantes y ciudadanos diariamente.

Por otro lado, la SSPE logró la creación de 492 consejos municipales de seguridad, mismos que actualmente cuentan con 18, 680 integrantes activos, los cuales conforman una red de colaboración, prevención, detección y canalización en casos vulnerables.

Finalmente, un total de 266 mil 775 chihuahuenses han resultado beneficiados de los programas efectuados por la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, lo cual impulsa a la reparación y fortalecimiento del tejido social.