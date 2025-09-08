El Estado

29.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 8 de septiembre de 2025

Presenta SSPE alcance de los programas de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

Como parte de la estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para generar entornos de tranquilidad y libres del delito, a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito se dio a conocer una serie de resultados obtenidos en lo que va de administración.

Durante la gestión, el personal de la SSPE a través de los programas de participación ciudadana instaló más de 2 mil brigadas preventivas en 52 municipios de la entidad; dichas brigadas se enfocan en la mediación de conflictos y prevención del delito, adicciones y vulnerabilidad.

Además, con el apoyo de la Policía de Proximidad se recuperaron 893 espacios en 61 colonias prioritarias a través del programa Senderos Seguros, donde los agentes fungen como puntos seguros para miles de estudiantes y ciudadanos diariamente.

Por otro lado, la SSPE logró la creación de 492 consejos municipales de seguridad, mismos que actualmente cuentan con 18, 680 integrantes activos, los cuales conforman una red de colaboración, prevención, detección y canalización en casos vulnerables.

Finalmente, un total de 266 mil 775 chihuahuenses han resultado beneficiados de los programas efectuados por la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, lo cual impulsa a la reparación y fortalecimiento del tejido social.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Revelan red de sobornos por huachicol fiscal en aduanas; involucran a vicealmirante y funcionarios navales

Visita Sindicatura zona rural de El Charco como parte del Programa “Sindicatura Cerca de Ti”

El monzón "sacó" de la sequía a zonas del estado de Chihuahua en la última quincena

Revisará México más de 7 mil autos SEAT por falla en bolsas de aire
Proponen prohibir redes sociales a menores de 14 años en Chihuahua
Marco Bonilla califica de político el vandalismo en Presidencia Municipal por tema de plaza de toros
PVEM reafirma apoyo a Claudia Sheinbaum pese a señales de ruptura
Rusia lanza el mayor ataque con drones en la guerra contra Ucrania
Gobernadora Maru Campos se reúne con Secretario de la Defensa en Palacio Nacional
Trump pide orden de emergencia para mantener congelada ayuda extranjera
Prevalece probabilidad de lluvias en la Sierra Tarahumara: Protección Civil

Municipios

Más Noticias

Revelan red de sobornos por huachicol fiscal en aduanas; involucran a vicealmirante y funcionarios navales
Dona Mario Vázquez equipo médico a comunidad rural de Bachíniva
Se desploma avioneta en Santa Teresa; un hombre resulta gravemente herido