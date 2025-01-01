Presenta SSPE modelo Centinela en congreso internacional de seguridad en Nuevo León

Lunes 1ro de diciembre de 2025

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, participó en el Primer Congreso Internacional de Inteligencia Policial y Criminal, celebrado en Monterrey, Nuevo León, donde presentó los avances y resultados alcanzados en Chihuahua a través de la implementación de tecnología y de inteligencia artificial en el modelo de seguridad pública.

La participación del titular de la SSPE se realizó durante la semana pasada, donde expuso cómo el modelo Centinela ha contribuido a la disminución de homicidios, al incremento de decomisos y detenciones, así como al fortalecimiento de la cooperación fronteriza, consolidándose como un esquema innovador a nivel nacional.

Loya Chávez destacó que la sinergia entre el operador humano y las herramientas de inteligencia artificial ha permitido a la Policía del Estado incrementar sus capacidades de análisis e inteligencia, además de fortalecer la reacción operativa ante fenómenos delictivos en diversas regiones del estado.

El evento representó una oportunidad para establecer alianzas y fortalecer vínculos con delegaciones académicas, corporaciones policiales y organismos internacionales, con el fin de permitir el intercambio de experiencias y la apertura de nuevas colaboraciones.

Entre los compromisos derivados del encuentro, destaca la invitación al titular de la SSPE para conocer el Centro de Estándares CENAC, el Centro de Análisis Criminal, y el Centro Integrado de Información e Inteligencia para la Seguridad Ciudadana CI3 24/7.

Representantes del INL en República Dominicana manifestaron su interés para que Chihuahua sea sede del primer Congreso de Mujeres Policías en México, un evento sin precedentes que reunirá a corporaciones de toda Latinoamérica, y que se realizará tras la culminación de la Torre Centinela.

La ponencia presentada por Loya Chávez obtuvo una amplia aceptación entre las autoridades de Nuevo León, se confirmó la visita de integrantes del área de inteligencia de la Fuerza Civil de Monterrey, quienes acudirán a Chihuahua para conocer de primera mano el funcionamiento del Modelo Centinela y sus resultados en la entidad.