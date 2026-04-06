Presenta Secretaría de Cultura cartelera del mes de abril del programa Red de Teatros

Lunes 6 de abril de 2026

La Secretaría de Cultura presentó la cartelera del mes de abril del programa Red de Teatros, mediante la cual la ciudadanía podrá acceder a espectáculos teatrales de calidad, ofrecidos por artistas, creadores y compañías locales en recintos culturales del estado.

La programación de este mes contempla espectáculos de teatro, música, danza y arte multidisciplinario, y comienza el sábado 11 de abril en Ciudad Juárez, con dos funciones de la puesta en escena “Nuestro Hilo Rojo”, a las 17:00 y 19:00 horas, en el Teatro Experimental “Octavio Trías”, con un costo de 150 pesos.

Asimismo, en la ciudad de Chihuahua, a las 14:00 y 19:00 horas, subirá al escenario del Teatro de Cámara “Fernando Saavedra” la obra “Veintiséis: ¿Qué historia puedes contar tú?”, de Teatro Musubi, con un costo de 250 pesos.

Los viernes 17 y 24 de abril, Timbre Producciones llevará la obra de teatro “El Deseo” a ciudad Cuauhtémoc y Aldama, en el Teatro de Cámara “Adolfo Meraz” y en la Casa de la Cultura “Arturo Norte García”, respectivamente.

Ambas funciones serán a las 19:00 horas, con un costo de 250 pesos, y están dirigidas a mayores de edad.

“Tato, mi amigo imaginario”, de Teatro de Bolsillo, bajo la dirección de Paloma Saavedra, ofrecerá diversión para toda la familia en el Teatro Gracia Pasquel de la UACJ, en Ciudad Juárez, el sábado 18 de abril, con una sola función a las 18:00 horas y un costo de 150 pesos por persona.

También, Disdacalia Teatro ofrecerá el ritmo del rock and roll con “La Plaga, en concierto” en el Teatro “Manuel Talavera Trejo”, de Delicias, a las 19:00 horas el sábado 18 de abril, y en Ciudad Cuauhtémoc, en el Teatro “Adolfo Meraz”, en el mismo horario el sábado 25 de abril; ambas funciones con un costo de 250 pesos.

El viernes 24 de abril, en Ciudad Juárez, Apolo Espectáculos subirá a escena con “Silvano. El Rey de los Vatos”, bajo la dirección de Claudia Rivera, en el Teatro Experimental “Octavio Trías”, a las 19:00 horas, con un costo de 250 pesos.

Finalmente, M. Folk presentará “El Rock se baila” con tres funciones: el sábado 25 de abril en Parral, el domingo 26 en Cuauhtémoc y el domingo 29 en Chihuahua, en los recintos “Gloria Campobello”, “Adolfo Meraz” y “Fernando Saavedra”, respectivamente, con un costo de 150 pesos.

Los accesos pueden adquirirse el día del evento en las taquillas de los recintos, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores.

La dependencia estatal invita a conocer la agenda cultural del mes para disfrutar en familia y aprovechar el presente periodo vacacional.